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انتهاء فرز محطات 4 محافظات يدوياً.. وغداً حسم الملف بالكامل

Category: سیاسة

Date: 2021-11-06T18:38:01+0000
انتهاء فرز محطات 4 محافظات يدوياً.. وغداً حسم الملف بالكامل

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم السبت، الانتهاء من عد وفرز المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي ذي قار وكركوك وصلاح الدين ونينوى، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نتيجة تدقيق هذه الأدلة سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة". 

ووفقا للبيان، فأن "يوم غد الأحد الذي سيكون آخر أيام ملف الطعون، سيشهد النظر في محطات قُدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي محافظة البصرة، لحسم ملف طعونهم  بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون في الملحق المشار إليه".

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