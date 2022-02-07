انتهاء جلسة البرلمان دون انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ أفاد مصدر برلماني، يوم الاثنين، بانتهاء جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، دون عقد جلسة رسمية لعدم تحقيق النصاب القانوني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب أنهى جلسته التداولية وغادر النواب مبنى البرلمان".

وكان من المقرر أن تنعقد جلسة البرلمان في تمام الساعة الثانية عشرة بالتوقيت المحلي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين 25 مرشحا.

إلا أن الجلسة لم تنعقد بسبب عدم تحقيق النصاب القانوني المطلوب لعدد الأعضاء الحاضرين؛ إذ حضرها ٥٨ نائبا فقط من أصل ٣٢٩.

والأحد، أعلنت الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والكتلة التركمانية، مقاطعتها لجلسة البرلمان، فيما رحب الإطار التنسيقي بمقاطعة الكتل للجلسة من أجل اتاحة الفرصة أمام المزيد من المباحثات لاحتواء الخلافات القائمة.

وتأتي هذه التطورات عقب إصدار المحكمة الاتحادية العليا العراق قرارا بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية لحين حسم دعوى رفعها أربعة نواب بداعي أن زيباري لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل المنصب.

واعتبر خبراء قانونيون، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس، الجديد باتت بحكم المعلقة نتيجة لقرار المحكمة الاتحادية الأخير.