انتهاء الفرز اليدوي لمحطات بغداد

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، الانتهاء من عد وفرز المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي الكرخ والرصافة.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك جرى بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

ولفتت الى أن "نتيجة تدقيق هذه الأدلة سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".

وفي السياق نفسه سيشهد يوم غد السبت، النظر في محطات قُدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي محافظات ذي قار وكركوك وصلاح الدين ونينوى لحسم ملف طعونهم بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون في الملحق المشار إليه.