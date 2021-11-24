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انتهاء الفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها ببغداد والنجف والمثنى

Category: سیاسة

Date: 2021-11-24T10:18:10+0000
انتهاء الفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها ببغداد والنجف والمثنى

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، الانتهاء من عملية الفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها بالعاصمة بغداد ومحافظتي النجف والمثنى.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الانتهاء من إعادة العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها في جانبي الكرخ والرصافة ومحافظتي النجف والمثنى، بناء على قرار الهيئة القضائية للانتخابات، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".

وأضافت أن "نتيجة إعادة عملية العد والفرز اليدوي لهذه المحطات سترفع إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة ورفعها إلى الهيئة القضائية للانتخابات".

وأشارت إلى أن "يوم غد الخميس سيكون مخصصاً لإعادة عد وفرز محطات محافظة نينوى، آخر المحطات المطعون فيها".

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت المفوضية إنها باشرت بعملية العد والفرز اليدوي لـ264 محطة مطعون بها في بغداد والمثنى والنجف.

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