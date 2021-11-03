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انتهاء الفرز اليدوي في كركوك.. والنتائج متطابقة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-03T11:59:11+0000
انتهاء الفرز اليدوي في كركوك.. والنتائج متطابقة

شفق نيوز/ أفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأربعاء، بانتهاء الفرز اليدوي لأصوات المحطات المطعون فيها بمحافظة كركوك، دون تغيير في النتائج.

وقال مسؤول إعلام مكتب المفوضية في كركوك علي عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية في كركوك أنهت العد والفرز اليدوي لـ٨٧ محطة تم تقديم الطعون فيها".

وأضاف أن نتائج العد والفرز اليدوي متطابقة ١٠٠ بالمئة مع النتائج الالكترونية، وبهذا تبقى نتائج كركوك وخاصة الدائرة الثانية التي فاز فيها ارشد الصالحي وكيلان قادر ونجوى حميد وسوسن جدوع كما هي".

وأشار إلى أن "طعون جديدة لتسع محطات قد تغير النتيجة".

ويأتي هذا التأكيد وسط صراع بين سوسن عبد الواحد من الجبهة التركمانية التي تغلبت على غريب عسكر مرشح الفتح بفارق صوتين فقط.

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