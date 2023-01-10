انتهاء العطلة التشريعية.. نائبة تتوقع انعقاد البرلمان الاسبوع المقبل

شفق نيوز/ أكدت النائب عن تحالف الفتح زهرة البجاري، اليوم الثلاثاء، عدم تحديد موعد عقد جلسات مجلس النواب من قبل هيئة الرئاسة حتى الساعة.

وقالت البجاري، لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس النواب العراقي انهى عطلته التشريعية قبل يومين، وباشر النواب في عملهم في اللجان النيابية وهناك عمل على تفعيل استضافة المسؤولين ومناقشة القوانين، التي يجب أن تشرع خلال الفصل التشريعي الجديد".

وأضافت أنه "رغم انتهاء العطلة التشريعية، رئاسة مجلس النواب حتى الساعة لم تحدد أي موعد لعودة عقد الجلسات، ونعتقد أن عودة الجلسات ستكون بداية الأسبوع المقبل، وفق آخر المعلومات التي وصلت إلينا من قبل هيئة الرئاسة، لكن حتى الساعة لا تحديد رسمي لعودة عقد الجلسات والمباشر بالفصل التشريعي الجديد".