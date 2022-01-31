انتهاء اجتماع الحنانة بين بارزاني والحلبوسي والصدر

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بانتهاء الاجتماع الذي جمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزل الاخير بمنطقة الحنانة في النجف.

وفي وقت سابق، أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني عن امله بأن يسفر اجتماع بارزاني والحلبوسي مع الصدر في النجف عن "نتائج ايجابية".

ووصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، صباح اليوم، الى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتأتي هذه الزيارة بناء على مبادرة من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن جبال العراق وصحراؤه تتحرك إلى النجف لتشكيل حكومة "لاشرقية ولاغربية".