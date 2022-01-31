سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انتهاء اجتماع الحنانة بين بارزاني والحلبوسي والصدر

Category: سیاسة

Date: 2022-01-31T09:09:58+0000
انتهاء اجتماع الحنانة بين بارزاني والحلبوسي والصدر

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بانتهاء الاجتماع الذي جمع رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزل الاخير بمنطقة الحنانة في النجف.   

وفي وقت سابق، أعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني عن امله بأن يسفر اجتماع بارزاني والحلبوسي مع الصدر في النجف عن "نتائج ايجابية".

 ووصل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، صباح اليوم، الى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وتأتي هذه الزيارة بناء على مبادرة من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وقال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، إن جبال العراق وصحراؤه تتحرك إلى النجف لتشكيل حكومة "لاشرقية ولاغربية".

related

الكاظمي يلتقي الصدر في "الحنانة"

Date: 2022-01-06 15:04:06
الكاظمي يلتقي الصدر في "الحنانة"

قاآني "عجز" عن اقناع الصدر.. مصدر في "الحنانة" يكشف نتائج المباحثات الثانية

Date: 2022-01-17 19:40:15
قاآني "عجز" عن اقناع الصدر.. مصدر في "الحنانة" يكشف نتائج المباحثات الثانية

في محادثات هي الثانية خلال ساعات.. قاآني يلتقي الصدر في "الحنانة"

Date: 2022-01-17 18:08:48
في محادثات هي الثانية خلال ساعات.. قاآني يلتقي الصدر في "الحنانة"

الصدر يؤكد على تشكيل اغلبية وطنية ويرحب بالحوار مع المعارضة

Date: 2022-01-31 09:24:44
الصدر يؤكد على تشكيل اغلبية وطنية ويرحب بالحوار مع المعارضة

غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

Date: 2021-12-06 11:07:40
غداً في الحنانة.. الإطار يتحدث عن لجان مشتركة وقيادي في التيار: الأمر مرتبط بنتائج الاجتماع

بعيداً عن عدسات الصحفيين.. العامري يجتمع منفرداً مع الصدر في الحنانة

Date: 2022-01-15 18:32:00
بعيداً عن عدسات الصحفيين.. العامري يجتمع منفرداً مع الصدر في الحنانة

وفد الإطار التنسيقي يصل إلى "الحنانة" للقاء الصدر

Date: 2021-12-29 09:49:48
وفد الإطار التنسيقي يصل إلى "الحنانة" للقاء الصدر

الاطار التنسيقي يكشف: هذا هدف اجتماع العامري مع الصدر في الحنانة

Date: 2022-01-16 07:10:21
الاطار التنسيقي يكشف: هذا هدف اجتماع العامري مع الصدر في الحنانة