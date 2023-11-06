"انتقد رئيس الوزراء".. مركز للحريات: السوداني يميز حكماً قضائيا ضد "محلل سياسي" ويودعه السجن

شفق نيوز/ أبدى مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، استغرابه من إصرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على الملاحقات القضائية للمحلل السياسي الدكتور محمد نعناع رغم صدور حكم قضائي بسجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب انتقاداته المتكررة للسوداني.

وقررت محكمة التمييز مؤخرا تشديد العقوبة بحق نعناع وعدم الاستدلال بأحكام إيقاف التنفيذ وذلك إثر اعتراض المشتكي (السوداني) على قرار حكم نعناع بالحبس لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وأكد المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "حق التقاضي المكفول للجميع والتشجيع على لجوء أي متضرر للقضاء، فإنه كان الأجدر برئيس مجلس الوزراء وبوصفه القائد العام للقوات المسلحة تحريك مثل هذه الدعاوى والاجراءات بحق الجهات والافراد الذين يهددون الأمن القومي العراقي بالصميم ويحاولون زعزعة الاستقرار الأمني ويتعمدون باستمرار الاساءة لمؤسسات الدولة بدل اتخاذ موقف الصمت منهم".

واضاف ان "مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية يأمل من القضاء العراقي ان يكون منتصرا لحرية الرأي والتعبير كما هو عهدنا به وبرئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان، مع تأكيدنا على رفض استغلال حرية الرأي بالاساءة للأشخاص والمؤسسات".