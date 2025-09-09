انتقاد نيابي للسوداني: يدير "مجلس وزراء ظل" سيجر العراق إلى التهكلة

شفق نيوز- بغداد

انتقدت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب العراقي، يوم الثلاثاء، أداء مستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، محذرة من أن القرارات الاستثنائية المتعلقة بإحالة المشاريع إلى شركات محددة قد تؤدي إلى "كوارث متكررة"، مثل حادثة سقوط جسر العطيشي في كربلاء.

وقال عضو اللجنة، هيثم الزركاني، لوكالة شفق نيوز، إن العراق يعاني من كثرة ما أسماه "المستشارين اللامستشارين"، وهو "ما انعكس سلباً على مستوى التخطيط في قطاعي النقل والاتصالات".

وبحسب الزركاني، فبالرغم من المطالبات المتكررة بتغيير الكابينة الاستشارية منذ عام 2003، لم يستجب السوداني لتلك الدعوات، بل عين مستشاراً لشؤون النقل "لا يمتلك خبرة كافية في القطاع"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء اعتمد ما يشبه (مجلس وزراء ظل)، يتكوّن من مستشارين يقترحون مشاريع ويمنحون استثناءات قد تجر البلاد إلى التهلكة، لا سيما في ملفي النقل والاتصالات".

وحول حادثة كربلاء الأخيرة، رأى الزركاني، أن سقوط جسر العطيشي، الذي أدى إلى مصرع شخصين وإصابة سبعة آخرين، "قد يتكرر في محافظات أخرى، في ظل استمرار اعتماد الإحالة استناداً إلى توصيات أو استشارات صادرة من مكتب رئيس الوزراء".

وتابع "في حالة جسر كربلاء، كانت هناك استشارة مباشرة من رئاسة الوزراء إلى المحافظ لإحالة المشروع إلى شركة بعينها"، مؤكداً أن "الحكومة المركزية والحكومات المحلية غيّبت دور البرلمان التشريعي والرقابي، بما في ذلك لجنة النقل والاتصالات، وهو ما انعكس سلباً على جودة تنفيذ المشاريع في عموم البلاد".

وشهدت محافظة كربلاء، مساء يوم السبت انهيار جسر قيد الإنشاء وسقوطه على عدد من السيارات المارة تحته، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين، بحسب الحصيلة النهائية التي أعلنتها السلطات المحلية.

الجسر المنهار، المعروف باسم جسر العطيشي والواقع بالقرب من مدخل بوابة بغداد، انهار بشكل مفاجئ، لتتساقط كتل الخرسانة والفولاذ على السيارات والمارة في مشهد صادم وثّقته مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.