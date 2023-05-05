انتقاد أمريكي لحضور "رومانوفسكي وليف" منتدى العراق بوجود قيس الخزعلي

شفق نيوز/ انتقد موقع "نشرة لونغ وور" الأمريكي، يوم الجمعة، مشاركة السفيرة الامريكية في بغداد ألينا رومانوفسكي، ومساعدة وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الادنى باربرا ليف، في منتدى العراق، برغم حضور ومشاركة زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي في المنتدى كـ"متحدث رئيسي".

وذكر الموقع التابع لمركز "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" الأمريكي في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، ان "مسؤولين كبار في وزارة الخارجية تحدثوا في نفس المؤتمر مع الخزعلي الذي وصفه بانه "ارهابي معروف، ومسؤول عن تسليح وتدريب وتشكيل الميليشيات القاتلة المدعومة من إيران والتي قتلت مئات من الجنود الأمريكيين في العراق".

كما اشار التقرير الى ان "الخزعلي مصنف من جانب وزارة الخارجية الأمريكية على انه "إرهابي عالمي، وجماعته، عصائب اهل الحق مدرجة كمنظمة ارهابية اجنبية".

واعتبر التقرير الامريكي انه "بدلا من مقاطعة مؤتمر منتدى العراق، فإن رومانوفسكي وليف شاركتا فيه وتحدثتا، بينما شارك الخزعلي "كمتحدث رئيسي".

وارفق التقرير صورا لرومانوفسكي وليف وهما تبتسمان مع ثلاث نساء بينما ظهر شعار منتدى العراق في الخلفية.

ولفت التقرير الى ان "وزارة الخارجية الامريكية سبق لها ان اكدت ان عصائب اهل الحق أعلنت مسؤوليتها عن أكثر من 6 الاف هجوم ضد القوات الامريكية وقوات التحالف منذ إنشائها في العام 2006، بما في ذلك إسقاط مروحية عسكرية بريطانية وشن هجوم على مقر محافظة كربلاء ادى الى مقتل 5 جنود أمريكيين، بعد وقوعهم في الأسر".

واعتبر التقرير أن "تصنيف واشنطن الخزعلي كإرهابي، بالاضافة الى منصبه كزعيم لجماعة ارهابية، كان يجب ان يحول على الاقل دون حضور السفيرة الامريكية ومساعدة وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، والتحدث أمام منتدى العراق".

ترجمة: وكالة شفق نيوز