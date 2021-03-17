انتقاد برلماني لـ"تعتيم وتمييع" نتائج التحقيقات بمجازر صلاح الدين "الدموية"

شفق نيوز/ انتقد نواب عن محافظة صلاح الدين، يوم الاربعاء، "تمييع" وضياع نتائج التحقيقات الامنية حيال المجاز الدموية التي شهدتها المحافظة خلال الفترات الماضية.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عن صلاح الدين جاسم حسين الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "جميع اللجان التحقيقية ونتائجها "المعتمة" حيال الخروقات والحوادث الامنية مجرد حبر على ورق ولم تعلن لا بالسر او بالعلن على الرغم من ما خلفته من اعداد كبيرة بالضحايا المدنيين والابرياء طيلة الاعوام الماضية".

وتساءل الجبارة "اين نتائج التحقيق بمجزرة المسحك وجلام الدور والفرحاتية ومكيشيفة ويثرب وكل الهجمات التي استهدفت المناطق المحررة واخرها مجزرة "البو دور" التي طالت مدنيين بينهم نساء في اوقات حرجة وصعبة "

ودعا الى "مصالحة حكومية وامنية مع اهالي صلاح الدين وفرض هيبة القانون ومعاقبة المقصرين والمخفقين بواجبات حماية المدنيين وهو ابسط الحقوق المفروضة على الاجهزة الامنية والاستخبارية مع ضرورةً محاسبتهم واستبدالهم واشراك وزج ابناء المناطق وزيادة اعدادهم لحماية مناطقهم".

ونبه الجبارة الى "وجود بعض المحاباة والفيتو حيال بعض التشكيلات الامنية التي فشلت بمهامها واقتصار المعالجات على الاستنكار والشجب وهي شماعة باتت محط غضب شعبي ورسمي في عموم اوساط صلاح الدين الى جانب ضياع الحقوق القانونية للكثير من من ذوي ضحايا المجازر والخروقات الدموية".

ولفت النائب الى "اغلب المناطق المحررة يشوبها الخوف والقلق من خروقات امنية وعمليات تصفية تطالها وعدم الثقة بالخطط الامنية واستراتيجيات حماية المناطق السكنية المحررة من قبل بعض التشكيلات الامنية".