انتقادات برلمانية لتقرير ديوان الرقابة: لا أرقام للهدر ولا أسماء للمتورطين

شفق نيوز- بغداد

انتقد النائب عن كتلة حقوق النيابية، مقداد الخفاجي، يوم الثلاثاء، تقرير ديوان الرقابة المالية المعروض على أعضاء مجلس النواب، معتبراً أنه جاء "متأخراً وغير مكتمل".

وقال الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "تقرير ديوان الرقابة المالية لم يُشر إلى حجم الأموال التي هُدرت، كما لم يسمِّ المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري".

وأضاف أن "إجابات مسؤولي ديوان الرقابة المالية خلال جلسة الاستضافة اليوم، لم تكن مقنعة"، مؤكداً أن "أعضاء البرلمان العراقي يطالبون هيئة النزاهة بمتابعة ما ورد في التقرير، وفتح ملفات الفساد التي تسببت بهدر مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، كشفت وثائق صادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عن جملة من المخالفات والخروقات الجسيمة والهدر في المال العام، شملت قطاعات الدفاع والتجارة والطاقة والتعاقدات الحكومية، فضلاً عن تجاوزات في الامتيازات المالية وتلكؤ في حسم قضايا الفساد.

وناقش مجلس النواب، اليوم، تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي لعام 2025 بشأن مساهمة الديوان في ردع ومكافحة الفساد، بحضور رئيس الديوان والوفد المرافق له.

وتضمن التقرير ملاحظات على أداء ديوان الرقابة المالية، إلى جانب مؤشرات على مخالفات في عدد من المؤسسات والقطاعات الخاضعة لرقابته، كما رصد مخالفات في وزارة الدفاع تمثلت ببيع مواد السكراب من دون مزايدة علنية وبأسعار أقل من أسعار البيع بالمزاد، إلى جانب مخالفات في وزارة التجارة، أبرزها احتكار التعاقد لتجهيز مفردات البطاقة التموينية مع شركة واحدة، وصرف مكافآت من مبالغ تأمينات تنفيذ عقد السلة الغذائية خلافاً للقانون.