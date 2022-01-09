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انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي لدورة ثانية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-09T16:54:37+0000
انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان العراقي لدورة ثانية

شفق نيوز/ صوت أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد، مساء الاحد، على اختيار "محمد الحلبوسي" رئيسا للمجلس لولاية جديدة ثانية بأغلبية الأصوات.

ووفقا للدائرة الاعلامية لمجلس النواب فأن النائب محمد الحلبوسي حصد أصوات 200 نائب، فيما حصل منافسه النائب محمد المشهداني 14 صوتاً فقط، في حين بلغت عدد اوراق الباطلة 14 صوتاً أيضاً.

وقدم الرئيس الاكبر سناً لمجلس النواب العراقي خالد الدراجي، مساء الاحد، مرشحين اثنين لرئاسة المجلس.

وقال الدراجي، خلال الجلسة الاولى للبرلمان التي عقدت، مساء اليوم، إن النواب المرشحين لرئاسة مجلس النواب هما محمد ريكان الحلبوسي، محمود المشهداني. 

واستأنف مجلس النواب العراقي، جلسته الافتتاحية للدورة البرلمانية الخامسة، يوم الأحد، برئاسة خالد الدراجي، وذلك بعد نقل رئيس السن محمود المشهداني إلى المستشفى.

وأشارت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيانها، إلى تراجع عدد النواب الحضور إلى "205 نواب"، بعد أن افتتحت الجلسة بحضور 325 نائباً.

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