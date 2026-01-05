انتخاب عمر الدبوس محافظاً للأنبار بأغلبية مطلقة

شفق نيوز- الأنبار

صوت مجلس محافظة الأنبار، يوم الاثنين، على اختيار عمر مشعان الدبوس محافظاً للأنبار بالأغلبية المطلقة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن مجلس محافظة الأنبار صوت بجميع أعضائه على اختيار عمر مشعان الدبوس محافظاً للأنبار.

وأشار إلى أن اختيار المحافظ الجديد جاء بعد فوز المحافظ السابق محمد نوري الكربولي بعضوية مجلس النواب العراقي وتقديم استقالته من منصبه الحكومي ليفتح بعدها مجلس المحافظة الترشيح لشغل المنصب.