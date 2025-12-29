انتخاب عدنان فيحان نائباً أول لرئيس البرلمان العراقي

شفق نيوز- بغداد

انتخب أعضاء مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الاثنين، النائب عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس، وذلك بعد انتخاب هيبت الحلبوسي رئيساً للمجلس في دورته النيابية السادسة، خلال الجلسة الأولى.

وحصل النائب عدنان فيحان على 177 صوتاً مقابل 107 أصوات للنائب محسن المندلاوي وبذلك يكون فيحان النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، فيما بلغت الأوراق الباطلة 22 ورقة.

وكان فيحان قد رشح نفسه إلى جانب محسن المندلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وذلك بعد فتح باب الترشح للمنصب.

وقبل ذلك، أعلن رئيس السن النائب عامر الفايز، فتح باب الترشيح لانتخاب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قبل أن يغلقه بوقت لاحق، وفق ما أعلنته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وكشف مصدر مطلع، بوقت سابق من اليوم، عن توصل قوى الإطار التنسيقي إلى اتفاق على ترشيح محافظ بابل الحالي، عدنان فيحان، لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوى الإطار التنسيقي حسمت موقفها بالاتفاق على ترشيح عدنان فيحان لتولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ضمن التفاهمات السياسية الجارية".

وأضاف أن "حركة عصائب أهل الحق، وفي حال انتقال فيحان إلى منصبه الجديد، سترشح علي تركي لتولي منصب محافظ بابل بديلاً عنه".

إلى ذلك، أفاد مصدر مطلع آخر، للوكالة، بـ"اتفاق كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانية خلال اجتماعها في مبنى مجلس النواب على ترشيح شاخوان عبد الله بشكل رسمي لمنصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وذلك ضمن التوافقات السياسية الجارية داخل المجلس".

وكان مجلس النواب، انتخب عصر اليوم، هيبت الحلبوسي عن حزب تقدم، رئيساً له، حيث حصل على 208 أصوات بعد انسحاب رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي من سباق رئاسة المجلس، ليتحول التنافس داخل القاعة إلى مواجهة بين ثلاثة مرشحين هم هيبت الحلبوسي وسالم العيساوي وعامر عبد الجبار.

وقد حصل المرشح للمنصب، سالم العيساوي على 66 صوتاً، و⁠النائب عامر عبدالجبار، 9 أصوات، فضلاً عن وجود 26 ورقة باطلة.