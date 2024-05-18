انتخاب رئيس البرلمان.. مجلس النواب يبدأ جولة حاسمة لاختيار بديل الحلبوسي

شفق نيوز/ بدأ مجلس النواب العراقي، يوم السبت، جولة ثالثة وحاسمة لاختيار رئيسه وسط تنافس محتدم بين سالم العيساوي ومحمود المشهداني.

وقال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "النصاب مكتمل حاليا داخل قاعة التصويت على رئيس البرلمان، لكن نواب تقدم يرفضون المضي بالتصويت ويطالبون بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، قبل البدء بالتصويت، خشية من فوز سالم العيساوي بالجولة الثالثة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، فشل مجلس النواب العراقي، بانتخاب رئيس جديد له، في الجولة الثانية التي شهدت منافسة محتدمة بين النائبين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، حيث حصل الأول على 158 صوتاً في حين حصل الثاني على 137 صوتاً.