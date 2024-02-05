انتخاب أحمد الحاصود رئيساً لمجلس نينوى ومحمد الجبوري نائباً له والدخيل محافظاً

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة نينوى، يوم الاثنين، على اختيار رئيساً للمجلس وكذلك نائبه، فيما جدد ولاية المحافظ الحالي عبد القادر الدخيل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المجلس انتخب أحمد الحاصود رئيساً له بالإجماع، ومحمد عبد الله الجبوري "أبو فنر" نائباً لرئيس المجلس.

وأضاف أنه تم انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً لنينوى لولاية ثانية بتصويت الأغلبية.

وقال مصدر سياسي لوكالة شفق نيوز إن "اتفاقاً سياسياً بين الكتل الفائزة بانتخابات مجلس محافظة نينوى أفضى إلى تسمية الحاصود من كتلة العقد الوطني رئيساً لمجلس المحافظة، ومحمد الجبوري نائباً لرئيس المجلس".

وأضاف المصدر أن "الاتفاق أفضى أيضاً إلى الإبقاء على عبد القادر دخيل محافظاً، وسيروان روزبياني نائباً أول للمحافظ".

وفي وقت سابق اليوم، صوّت مجلس محافظة البصرة الجديد، على اختيار خلف البدران رئيساً للمجلس، وهو من تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم انتخاب أسامة السعد عن كتلة "تصميم" بزعامة محافظ البصرة أسعد العيداني، نائباً لرئيس المجلس.

وأكد مراسلنا أن مجلس محافظة البصرة صوّت بالإجماع على أسعد العيداني محافظاً لولاية ثانية.

وفي السياق، انتخب مجلس محافظة الأنبار رئيساً له ونائبه والمحافظ، في أولى جلساته التي عقدها للمباشرة بمهامه.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس الأنبار انتخب عمر مشعان دبوس الدليمي رئيساً له، وأكرم خميس المحلاوي نائباً لرئيس المجلس.

وأضاف أن المجلس صوّت على اختيار محمد نوري الكربولي محافظاً للأنبار.

كما أن مجلس محافظة واسط انتخب علي حسين سليمون رئيساً لمجلس المحافظة بالأغلبية المطلقة، وصوّت على اختيار محمد جميل المياحي محافظاً لواسط.

وكذلك صوّت مجلس محافظة النجف بالإجماع على اختيار حسين العيساوي عن ائتلاف دولة القانون رئيساً لمجلس المحافظة، ونائبه غيث شبع عن تحالف "الأساس" بزعامة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي.

وأشار إلى أن المجلس انتخب رسمياً يوسف كناوي عن تيار الحكمة الوطني محافظًا للنجف، وعمار الجزائري عن حركة عصائب أهل الحق نائباً له، والنائب الثاني كرار محبوبة عن تحالف "أبشر يا عراق" للمجلس الأعلى الإسلامي في العراق.