انتخاب حاكم الزاملي نائباً أولاً لرئيس البرلمان العراقي

شفق نيوز/ صوت اعضاء مجلس النواب العراقي، مساء الاحد، على اختيار النائب عن التيار الصدري "حاكم الزاملي" نائباً أولاً لرئيس المجلس بدورته الجديدة.

وحصل النائب حاكم الزاملي على 182 صوتاً، متفوقا على منافسه المرشح الثاني للمنصب النائب حميد عباس الشبلاوي الذي حصل على 34 صوتاً فيما كان عدد الاوراق الباطلة 11 صوتاً

وبعد انتهاء اجراءات التصويت لأختيار النائب الاول لرئيس مجلس النواب، أعلنت الدائرة الاعلامية للمجلس، أن عدد المصوتين لأختيار النائب الاول لرئيس المجلس بلغ ٢٢٧ نائباً، كما بلغت اوراق الاقتراع العدد ذاته.

وفي وقت سابق اليوم، صوت أعضاء مجلس النواب العراقي الجديد، على اختيار "محمد الحلبوسي" رئيسا للمجلس لولاية جديدة ثانية بأغلبية الأصوات.