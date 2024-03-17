انتخاب "بدر الفحل" محافظا لصلاح الدين

شفق نيوز/ انتخب مجلس محافظ صلاح الدين، يوم الأحد، القيادي في حزب الجماهير الوطنية بدر الفحل محافظاً.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الفحل فاز بـ13 صوتاً في جلسة مجلس المحافظة التي عقدت لانتخاب المحافظ.

من جانبه قال محافظ صلاح الدين المنتخب بدر الفحل، في اول تعليق له، "أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس محافظة صلاح الدين لدعمهم ترشحي لمنصب محافظ صلاح الدين وبالأغلبية المطلقة".

وأشار الفحل الى أنه "ينتظر إكمال الإجراءات القانونية الأخرى وإصدار المرسوم الجمهوري للمباشرة بمهامه والبدء بخطة العمل التي أعدت للنهوض بواقع المحافظة".

وكان رئيس حزب الجماهير الوطنية النائب احمد عبدالله الجبوري اعلن يوم الخميس، 14 آذار الجاري، ترشيح القيادي في حزبه "بدر محمود الفحل" لمنصب رئيس الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين.

وصوّت مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد، 4 / 2 / 2024، على رئيس حزب الجماهير النائب احمد عبدالله الجبوري "أبو مازن" رئيسا للحكومة المحلية في المحافظة، بعد أن انتخب عادل عبد السلام رئيساً لمجلس المحافظة ومحمد الحسن عطية نائباً للرئيس.

ولكن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد رفض، في شهر شباط الماضي، المصادقة على تعيين أحمد الجبوري "أبو مازن" محافظاً لصلاح الدين، مشيراً إلى أن انتخابه مخالف للقانون.

وعلل رئيس الجمهورية عدم المصادقة على تعيين "أبو مازن" بحسب كتاب رسمي وجهه الى مكتب رئيس مجلس صلاح الدين، بأن "أبو مازن" محكوم عليه بعدة قضايا جنائية.