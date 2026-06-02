العراق نائباً له.. انتخاب وزير خارجية بنغلاديش رئيساً للجمعية العامة للأمم المتحدة

شفق نيوز- بغداد/ نيويورك

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، وزير الخارجية البنغالي خليل الرحمن رئيساً والعراق نائباً له لدورتها الحادية والثمانين للفترة 2026–2027، وذلك خلال الانتخابات التي أجرتها الجمعية العامة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.

وحصل خليل الرحمن على 99 صوتاً من أصل 190 صوتاً، متفوقاً على مرشح إدارة قبرص الرومية أندرياس س. كاكوريس، الذي نال 91 صوتاً.

وفي أول تعليق له عقب انتخابه، شدد الرحمن على أن الأمم المتحدة تواجه تحديات متزايدة تتمثل في النزاعات والحروب.

وأضاف أن "هذه التحديات قد تُضعف ثقة الرأي العام في المنظمة الدولية، مؤكداً "التزامه بالعمل على مواجهتها عبر نهج شامل يعزز جهود حفظ السلام".

من جانبها، هنأت رئيسة الجمعية العامة الحالية أنالينا بيربوك الرئيس المنتخب، مشيرة إلى أن خبرته الدبلوماسية الواسعة وعمله في مجال متعدد الأطراف سيكونان عاملاً مساعداً في أداء مهامه التي يتسلمها في أيلول/ سبتمبر المقبل

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية العراقية، انتخاب العراق نائباً لرئيس الجمعية، يعكس الثقة التي يحظى بها العراق لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، و"تقديراً لجهوده في دعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، من خلال اضطلاعه بدور الميسّر في هذا المجال، بما أسهم في تعزيز التوافق بين الدول النامية والدفاع عن أولوياتها داخل الأمم المتحدة، وعزّز مكانته شريكاً فاعلاً في دفع أجندة التنمية والتعاون الدولي".

وذكرت الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العراق يتطلع من خلال هذا المنصب، إلى الإسهام بفاعلية في دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، والمشاركة في تطوير أساليب عمل الجمعية العامة وتعزيز كفاءتها، فضلاً عن تعزيز دور العراق ومكانته على الساحة الدولية.

وتابعت أن هذا "الإنجاز يأتي ثمرةً" للسياسة الخارجية العراقية المتوازنة والمعتدلة التي تنتهجها الحكومة العراقية، وللجهود الدبلوماسية التي تقودها وزارة الخارجية، بالتنسيق مع الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وختم البيان بالقول إن انتخاب العراق نائباً لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحادية والثمانين يُعد "إنجازاً دبلوماسياً مهماً" يعزز مكانته داخل منظومة الأمم المتحدة، ويؤكد دوره المتنامي في دعم الحوار والتعاون الدولي وترسيخ مبادئ العمل متعدد الأطراف.