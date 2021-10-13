انتخابات صلاح الدين.. خسارة للمكون الشيعي والاتحاد الوطني يحتفظ بمقعده

شفق نيوز/ اسفرت نتائج الانتخابات النيابية في صلاح الدين عن خسارة المكون الشيعي حوالي 70% من مقاعده في صلاح الدين بسبب العزوف الانتخابي والحسابات الخاطئة للعملية الانتخابية.

وفقد المكون الشيعي مقعدين من اصل 3 مقاعد كان يشغلها في البرلمان السابق اثنان منها عن تحالف الفتح والاخر في كتلة اخرى بحسب مسؤول تحالف الفتح في المحافظة عبد الصاحب البلداوي.

وعزا البلداوي لوكالة شفق نيوز، اسباب الخسارة الكبيرة للمكون الشيعي الى "العزوف الانتخابي ونسبة المشاركة المتدنية في المناطق الشيعية (بلد والدجيل) التي تحوي نحو 60 الف ناخب والتي لم تتجاوز5-10% الى جانب مشاكل المفوضية وغموض الكثير من النتائج الانتخابية".

واعرب عن أمله، "بحسم النتائج والحصول على مقعد ثان بعد انتهاء وحسم النتائج النهائية".

الى ذلك عزا مراقبون للعملية الانتخابية في صلاح الدين اسباب خسارة تحالف الفتح او المكون الشيعي الى الحسابات الخاطئة للعملية الانتخابية والية حصد الاصوات في الدوائر الانتخابية.

وخاض المكون الشيعي (تحالف الفتح ) الانتخابات في صلاح الدين باربعة مرشحين، نال خلالها مقعد واحد للنائب مهدي تقي الامرلي النائب السابق في البرلمان العراقي.

بدوره، اكد الاتحاد الوطني الكوردستاني في صلاح الدين احتفاظه بمقعده النيابي في صلاح الدين دون اي تغييرات.

وقال نائب مسؤول المركز 16- حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني حسن محمد احمد لوكالة شفق نيوز، إن "مرشحنا كريم شكور قادر حصل على 10300 صوت وبانتظار اضافة اصوات التصويت الخاص والاصوات الاخرى لنصل الى 11800 صوت وبعيدين عن اقرب المنافسين في دائرة طوزخرماتو بحوال 5000 صوت".

واستبعد احمد، "اي تغييرات في دائرة طوزخرماتو الانتخابية بعد استكمال فرز الاصوات المتبقية".

وواجهت عملية اعلان نتائج الانتخابات الاولية سجالات واعتراضات وشكوكا من قبل الكثير من القوى السياسية والمرشحين الخاسرين دفعتهم للطعن بنزاهة عملية العد والفرز.