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انتخابات تشرين.. القضاء العراقي يشدد اجراءاته ويشكل لجاناً في المحاكم

Category: سیاسة

Date: 2021-10-04T10:47:06+0000
انتخابات تشرين.. القضاء العراقي يشدد اجراءاته ويشكل لجاناً في المحاكم

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى، يوم الاثنين، تشكيل لجان قضائية للنظر في مخالفات (يوم الانتخابات)، فيما وجه بتشديد الاجراءات القانونية بحق من "يعتدي على صور ودعايات المرشحين".

وقال اعلام القضاء، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "مجلس القضاء الاعلى قرر بجلسته المنعقدة اليوم،  تشكيل لجان قضائية في جميع المحاكم التي تقع ضمن اختصاصها المكاني المراكز الانتخابية لتلقي الشكاوى والاخبارات من قبل اللجان الامنية المشكلة من قبل رئيس الوزراء لحماية سلامة الانتخابات من المخالفات القانونية التي قد ترتكب في (يوم الانتخابات) في 10 تشرين الاول 2021".

وأوضح أن "المجلس قرر توجيه المحاكم في تشديد الاجراءات القانونية بحق من يرتكب جريمة الاعتداء على صور ودعايات المرشحين لانتخابات مجلس النواب والتاكيد على تنفيذ ما ورد في اعمام سابق لمجلس القضاء الاعلى بهذا الخصوص".

 

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