انتخابات تشرين.. استبعاد 786 مرشحاً والمصادقة مؤجلة لحين استكمال التحقق

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات، حسن الزاير، يوم الثلاثاء عن استمرار عمليات استبعاد المرشحين من المشاركة في الاقتراع المقرر يوم 11 تشرين الثاني المقبل.

وقال الزاير، لوكالة شفق نيوز، إن الإعلان عن المصادقة على أسماء المرشحين سيتم بعد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتحقق الأمني والقضائي من قبل الجهات المختصة.

وأوضح أن عدد المرشحين المستبعدين حتى الآن بلغ 786 مرشحاً، مشيراً إلى أن هذا الرقم قابل للزيادة أو النقصان حسب نتائج التدقيق المستمر.

وبحسب المسؤول في المفوضية، فإن عمليات الاستبعاد قد تستمر حتى المصادقة النهائية على الأسماء، مؤكداً التزام المفوضية بالإجراءات الدقيقة لضمان نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت أمس الاثنين، أن عدد المستبعدين من الانتخابات تجاوز 750 مرشحاً، مع إشارة مصادر مطلّعة إلى أن العدد الكلي قد يكسر حاجز الألف بانتهاء تدقيق أسماء المرشحين.

ونشرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، مجموعة قرارات صادرة عن مجلس المفوضين، تتضمن استبعاد المرشح يزن مشعان الجبوري وحذف اسمين آخرين، مع إعادة 7 مرشحين إلى السباق الانتخابي، ورد 9 شكاوى مقدمة إلى المجلس.