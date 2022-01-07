انبثاق تكتل برلماني جديد في بغداد باسم "صوت المستقلين"

شفق نيوز/ اعلن في بغداد، يوم الجمعة، عن انبثاق تكتل جديد باسم "الاشراق" او "صوت المستقلين" ويضم عددا من النواب المستقلين.

وقال المتحدث باسم التجمع حيدر طارق شمخي لوكالة شفق نيوز، ان" الفكرة من التكتل هي توحيد الصفوف بين النواب المستقلين لخلق لون جديد داخل قبة البرلمان لتفعيل الدور الرقابي والتشريعي للنهوض الخدمي والاقتصادي وترميم العملية السياسية برمتها".

وتابع، ان "موقفنا كمستقلين من تشكيل الحكومة هو دعم التوازن والاستقلال ومراعاة ما يعانيه الشعب العراقي، وسنصوت لها في حال طرح اسماء جديدة ولن تكون لنا مشاركة او محاصصة داخل هذه الحكومة".

ولفت شمخي الى ان، "هناك تواصلاً بين المستقلين والكتل الجديدة ومن الممكن ان يكون هناك اندماج بيننا وبينهم".

وكان ٤٣ مستقلا قد فازوا في الانتخابات البرلمانية المبكرة الأخيرة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.