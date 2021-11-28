امين عام العصائب: العراق يعيش انسداداً سياسياً واضحاً وسينتقل الى الاسوأ

شفق نيوز/ اعتبر امين عام حركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، يوم الاحد، أن العراق يعيش الآن انسداداً سياسياً واضحاً، مشيراً إلى أن البلد سينتقل الى "اسوأ" من هذا الانسداد.

وقال الخزعلي في كلمة متلفزة تابعتها وكالة شفق نيوز، إن " الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات وبعثة الاتحاد الاوربي اثبتت وجود ملابسات في نتائج الانتخابات"، موضحا أن "الكثير من المشاركين في العملية الانتخابية لديهم يقين بأن النتائج مزورة".

وأضاف، أن "مطابقة نتائج الانتخابات بعد العد والفرز اليدوي 100 % مضحكة"، مشيرا إلى ان "6200 صندوق انتخابي لم يغلق في الوقت المحدد".

وتابع الخزعلي، "يجب عد وفرز يدوي لجميع الصناديق التي اعتبرت باطلة".