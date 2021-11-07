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امير قطر يهاتف الكاظمي ويؤكد تضامنه مع العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-11-07T15:42:19+0000
امير قطر يهاتف الكاظمي ويؤكد تضامنه مع العراق

شفق نيوز/ أجرى امير قطر تميم آل ثاني، مساء الاحد، اتصالاً هاتفياً رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدا تضامن بلاده مع شعب وحكومة العراق.

وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخير تلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أدان خلاله الاعتداء الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء، وأعرب عن تضامن قطر مع العراق حكومةً وشعباً.

وفي وقت سابق اعتبرت وزارة الخارجية القطرية: في بيان، محاولة اغتيال الكاظمي عملا "إرهابياً" يستهدف الدولة العراقية، وشددت على ضرورة ملاحقة الضالعين فيها وتقديمهم للعدالة.

كما أعربت العديد من الدول والجهات الدولية في العالم العربي وخارجه عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي نجا منها الليلة الماضية رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في العاصمة بغداد.

وأعلن الكاظمي في كلمة متلفزة نجاته من محاولة اغتيال اثر تعرض منزله الى قصف بطائرات مسيرة، فيما أوضحت السلطات الامنية أنها تمكنت من اسقاط طائرتين من ثلاثة طائرات مسيرة استهدفت منزل رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

 

 

 

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