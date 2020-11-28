سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

امريكا والكويت تدعمان حكومة عراقية "خالية من النفوذ الخبيث"

Category: سیاسة

Date: 2020-11-28T05:37:24+0000
امريكا والكويت تدعمان حكومة عراقية "خالية من النفوذ الخبيث"

شفق نيوز/ دعت الولايات المتحدة والكويت، في بيان مشترك الى ضرورة "الوحدة" وحل الخلاف بين دول الخليج.

وتطرق بيان الحوار الاستراتيجي الأمريكي الكويتي الرابع إلى جهود الكويت في حفظ استقرار العراق، مشيرا إلى تأكيده على أهمية "وجود حكومة عراقية مستقرة وخالية من النفوذ الخبيث".

وأضاف "هذا هدف واضح لكل من الكويت والولايات المتحدة، ونؤيد الاجتماعات الجارية للجنة الوزارية العليا بين الكويت وبغداد، وإعادة رفات ضحايا حرب الخليج، مؤكدين على سيادة العراق ووحدة أراضية".

وكانت الولايات المتحدة افتتحت الحوار الاستراتيجي الرابع مع الكويت، وأطلقت سلسلة من مجموعات العمل الثنائية.

وعلى مدار أسبوعين، جرى نقاش مسائل تتعلق بـ"شؤون السياسة وحقوق الإنسان والتنمية والتعليم والتعاون العلمي والأمن والحماية القنصلية والجمارك وحماية الحدود والتجارة والاستثمار والدفاع".

واختتمت الحوارات بلقاء وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، ونظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد في واشنطن في الـ 24 من الشهر الجاري.

related

عبد المهدي يعلن زيارة الى واشنطن وطهران واتفاقية جديدة مع الكويت

Date: 2019-05-28 15:30:24
عبد المهدي يعلن زيارة الى واشنطن وطهران واتفاقية جديدة مع الكويت

إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

Date: 2020-06-02 14:28:14
إقليم كوردستان يشارك بالحوار العراقي - الامريكي ويؤكد على أمر

ترامب يبلغ صالح ضرورة مواجهة ايران ونفوذها والحافظ على سوق للأمريكيين بالعراق

Date: 2019-09-25 07:07:26
ترامب يبلغ صالح ضرورة مواجهة ايران ونفوذها والحافظ على سوق للأمريكيين بالعراق

ما حقيقة اتفاق طهران و واشنطن على الكاظمي؟ إيران تجيب

Date: 2020-05-13 14:47:23
ما حقيقة اتفاق طهران و واشنطن على الكاظمي؟ إيران تجيب

الرئيس العراقي يوضح لامريكا طبيعة موقفه من التطورات بالمنطقة: جنبونا الصراعات

Date: 2019-06-02 15:16:31
الرئيس العراقي يوضح لامريكا طبيعة موقفه من التطورات بالمنطقة: جنبونا الصراعات

تقرير امريكي يفصح عن خفض ايران التصعيد مع امريكا بالعراق دعما للكاظمي

Date: 2020-05-20 08:11:42
تقرير امريكي يفصح عن خفض ايران التصعيد مع امريكا بالعراق دعما للكاظمي

واشنطن توجه تحذيراً شديداً لإيران بشأن القوات الامريكية في العراق

Date: 2020-11-21 05:44:04
واشنطن توجه تحذيراً شديداً لإيران بشأن القوات الامريكية في العراق

أمريكا تدين العنف ضد المتظاهرين بالعراق: منتهكو حقوق الانسان يجب محاسبتهم

Date: 2019-10-09 07:24:47
أمريكا تدين العنف ضد المتظاهرين بالعراق: منتهكو حقوق الانسان يجب محاسبتهم