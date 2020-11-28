امريكا والكويت تدعمان حكومة عراقية "خالية من النفوذ الخبيث"

شفق نيوز/ دعت الولايات المتحدة والكويت، في بيان مشترك الى ضرورة "الوحدة" وحل الخلاف بين دول الخليج.

وتطرق بيان الحوار الاستراتيجي الأمريكي الكويتي الرابع إلى جهود الكويت في حفظ استقرار العراق، مشيرا إلى تأكيده على أهمية "وجود حكومة عراقية مستقرة وخالية من النفوذ الخبيث".

وأضاف "هذا هدف واضح لكل من الكويت والولايات المتحدة، ونؤيد الاجتماعات الجارية للجنة الوزارية العليا بين الكويت وبغداد، وإعادة رفات ضحايا حرب الخليج، مؤكدين على سيادة العراق ووحدة أراضية".

وكانت الولايات المتحدة افتتحت الحوار الاستراتيجي الرابع مع الكويت، وأطلقت سلسلة من مجموعات العمل الثنائية.

وعلى مدار أسبوعين، جرى نقاش مسائل تتعلق بـ"شؤون السياسة وحقوق الإنسان والتنمية والتعليم والتعاون العلمي والأمن والحماية القنصلية والجمارك وحماية الحدود والتجارة والاستثمار والدفاع".

واختتمت الحوارات بلقاء وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، ونظيره الكويتي أحمد ناصر المحمد في واشنطن في الـ 24 من الشهر الجاري.