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امريكا قلقة من الاضطرابات في بغداد وتدعو إلى ضبط النفس

Category: سیاسة

Date: 2022-07-30T18:17:45+0000
امريكا قلقة من الاضطرابات في بغداد وتدعو إلى ضبط النفس

شفق نيوز/ عبرت السفارة الامريكية في العراق، يوم السبت، عن قلقها من الاضطرابات في العاصمة بغداد، داعية في ذات الوقت إلى ضبط النفس.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نحن نراقب عن كثب الاضطرابات التي حصلت اليوم في بغداد ونشعر بالقلق حول التقارير التي تتحدث عن العنف".

وأضافت ان "الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان في الدستور العراقي. إننا نضم صوتنا إلى دعوة الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقاً للدستور العراقي".

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