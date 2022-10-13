أمريكا تندد بقصف الخضراء: هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق

شفق نيوز/ نددت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، يوم الخميس، بشدة بالقصف الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء المحصنة والتي تضم دوائر ومؤسسات حكومية اضافة الى مبنى البرلمان العراقي والبعثات الدولية وسط العاصمة بغداد.

وقالت رومانوسكي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "إنني أدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية بالقرب من مجلس النواب العراقي". وذكرت أنه "يجب على الشعب العراقي إيجاد حلول لخلافاتهم السياسية ولتحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية فقط".

كما أكدت السفيرة أن "مثل هذه الهجمات تقوض الديمقراطية وتحاصر العراق في دائرة دائمة من العنف".

وكان مصدر أمني مسؤول، قد افاد في وقت سابق من اليوم، أن المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد تعرضت إلى هجوم بعدة صواريخ.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن تسعة صواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء ومحيطها مما أسفر عن إصابة أكثر من خمسة أشخاص بينهم عسكريون.

وأوضح المصدر أن مكان انطلاق الصواريخ كان من شرقي بغداد.

من جهتها أكدت خلية الإعلام الأمني في بيان، تعرض المنطقة الخضراء ببغداد ومحيطها الى قصف بـ 9 صواريخ نوع كاتيوشا ، مما ادى الى إصابة عدد من منتسبي الأجهزة الأمنية والمواطنين.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، فإن صاروخين سقطا بمحيط الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بينما سقط صاروخان آخران في البوابة التشريعية رقم واحد المؤدية إلى مجلس النواب العراقي، فيما سقط ثالث على مسجد بيت "بنية" في منطقة العلاوي وسط بغداد.

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع قرب انعقاد جلسة مجلس النواب العراقي لإنتخاب رئيس جمهورية العراق.