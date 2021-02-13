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امريكا تعلن موقفها من العملية العسكرية التركية في العراق

Category: سیاسة

Date: 2021-02-13T06:12:20+0000
امريكا تعلن موقفها من العملية العسكرية التركية في العراق

شفق نيوز/ دعت وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة التركية إلى احترام السيادة العراقية، على خلفية العملية العسكرية التي شنها الجيش التركي في إقليم كوردستان.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنها مطلعة على التقارير الإخبارية الخاصة بالعمليات العسكرية التركية التي تجري داخل أراضي إقليم كوردستان، مطالبة بأن "أي أنشطة عسكرية داخل العراق يجب أن تراعي احترام سيادة الأراضي العراقية".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء الماضي، عن تدمير عشرات الأهداف لحزب العمال الكوردستاني ضمن إطار عملية "مخلب النسر-2" التي أطلقتها الأربعاء الماضي، في مناطق داخل إقليم كوردستان.

وبينت أنها أصابت عبر غارات جوية أكثر من 50 هدفاً للحزب، تم على إثرها تحييد 33 عنصراً من التنظيم بينهم قياديان.

ولفتت الوزارة إلى أن أكثر من 40 طائرة تابعة لسلاح الجو التركي شاركت في العملية (منها طائرات مسيرة وطائرات حربية وطائرات وقود)، وكشفت أنه تم إنزال قوات برية من طائرات مروحية إلى المنطقة للعمليات البرية.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قد صرح بأن لا يستبعد شن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني في قضاء سنجار في محافظة نينوى.

ونوه الى أن تركيا قامت وتقوم بعملياتها ضد حزب العمال الكوردستاني في إقليم كوردستان العراق، بالتنسيق مع بغداد وأربيل.

وأعلن القنصل التركي العام في إقليم كوردستان هاكان كاراجاي، أمس الأول الخميس، أن بلاده أبلغت الجهات العراقية مسبقاً بعملية "مخلب النسر 2" العسكرية ضد حزب العمال الكوردستاني في جبل "كارة" بمحافظة دهوك.

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