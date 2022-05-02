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امريكا تدين القصف الصاروخي على خبات أربيل: اعتداء على سيادة العراق

Category: سیاسة

Date: 2022-05-02T10:42:42+0000
امريكا تدين القصف الصاروخي على خبات أربيل: اعتداء على سيادة العراق

شفق نيوز/ أدانت الولايات المتحدة الامريكية، يوم الإثنين، القصف الصاروخي الذي استهدف مصفاة للنفط بقضاء خبات في أربيل، عادة اياه اعتداء على سيادة العراق.

وقالت السفارة الامريكية في بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تدين الولايات المتحدة هجوم الليلة الماضية في العراق الذي أسفر عن إلحاق أضرار بمصفاة لتكرير النفط في إقليم كوردستان العراق".

وأضافت، أن "الهجمات في العراق ، بما في ذلك على قطاع الطاقة ، هي اعتداء على سيادة العراق وتضر بالمواطنين العراقيين"، مشيراً الى أن "الولايات المتحدة تقف مع شعب العراق وستواصل العمل مع شركاءها العراقيين لضمان أمن واستقرار وسيادة الدولة العراقية".

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قالت بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي)، إن "اطلاق الصواريخ الطائشة الذي استهدف مصفى لتكرير النفط في اربيل عشية عيد الفطر يعد تطوراً مقلقاً آخر، ينبغي على قادة العراق العمل متحدين لمواجهة مثل هذه الاعمال العدوانية التي تسعى الى زعزعة امن البلاد واستقرارها".

وكانت خلية الإعلام الأمني، أكدت تعرض مصفاة للنفط تابعة لشركة "كار" النفطية لاستهداف صاروخي في قضاء خبات التابعة لأربيل في إقليم كوردستان.

واتهمت الخلية من سمتهم بعصابات الإرهاب والجريمة بالوقوف خلف الهجوم، "الغاية منه التأثير على إمدادات الطاقة الكهربائية".

ودعا مجلس الأمن في إقليم كوردستان، حكومة بغداد إلى تطهير منطقة في سهل نينوى، قال إنها أصبحت منطلقاً للهجمات الصاروخية على الإقليم.

وذكر بيان للمجلس، "إن الهجمات الصاروخية على إقليم كوردستان تتكرر من قبل مجاميع خارجة عن القانون، تحديداً في منطقة بقضاء الحمدانية تقع بين مقر فوج المغاوير التابعة لقيادة عمليات نينوى وبين مقر مسلحي العصائب في برطلة واللواء 30 في الحشد الشبكي".

وأضاف أن هذه المناطق تقع تحت سيطرة قوات الحكومة الاتحادية وليست بعيدة عن المقرات البديلة للقوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية، لذا ندعو رئيس الوزراء والحكومة الاتحادية إلى بسط الأمن والاستقرار في هذه المنطقة تطهيرها من الإرهابيين والعصابات، حيث باتت منطلقاً وبؤرة للهجوم على إقليم كوردستان".

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