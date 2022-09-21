"امتداد": لن نشارك بحكومة متحزبة يشكلها الإطار التنسيقي

شفق نيوز/ أكدت كتلة "امتداد" النيابية، يوم الاربعاء، أنها لن تشارك في أي حكومة "متحزبة" ينوي تشكيلها الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، فيما أشارت إلى ان الحكومة التوافقية هي من دمرت العراق.

وقال رئيس الكتلة حيدر السلامي، لوكالة شفق نيوز، ان "حركة امتداد تعارض اي حكومة محاصصة أو متحزبة، واي حكومة ستشكل من قبل الإطار التنسيقي لن نشارك بها، لكون حكومات المحاصصة هي من دمرت البلاد".

وأضاف "إذا كانت هناك نية لتشكيل حكومة مستقلين فإن ملامحها تظهر بالبرنامج الحكومي، فإذا كان مقبولاً فنحن سندعم هذا البرنامج مع دورنا في المعارضة ورقابة عمل الحكومة بتنفيذ البرنامج".

ويوم أمس الثلاثاء، اجتمع مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني بعدد من النواب في مبنى البرلمان لشرح برنامجه الحكومي.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الاجتماع تم بناء على دعوة عدد من النواب يمثلون كتلاً سياسية مختلفة، وُجهت للسوداني للتداول بمجريات الأحداث والوقوف على آخر التطورات السياسية وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات بخصوص البرنامج الوزاري والعلاقة التي يجب أن تكون بين البرلمان والحكومة".

وعقب الاجتماع أفاد مصدر سياسي مطلع، بأن حركة "امتداد" تتدارس فصل أحد نوابها في البرلمان بسبب حضوره اجتماع مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امتداد تدرس فصل النائب حميد الشبلاوي من عضويتها، على خلفية حضوره الاجتماع التداولي المشترك الذي عقد اليوم داخل مبنى البرلمان لمجموعة من النواب مع مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني".