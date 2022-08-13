"امتداد": حل البرلمان بدون تشكيل حكومة مؤقتة يعني بقاء الكاظمي وبرهم

شفق نيوز/ اعتبر عضو مجلس النواب العراقي عن حركة "امتداد"، يوم السبت، حل مجلس النواب العراقي من دون الذهب إلى تشكيل حكومة مؤقتة وتحديد موعد لانتخابات تشريعية مبكرة في البلاد يعني الإبقاء على رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، ورئيس الجمهورية برهم أحمد صالح.

وقال علاء الركابي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "حل البرلمان الآن بدون تشكيل حكومة إنقاذ مؤقتة لمدة عام مثلا وتشكل من وزراء مستقلين، بدون تحديد موعد لجولة جديدة من الإنتخابات النيابية، بدون تغيير قانون الانتخابات ماذا يعني"؟

وأوضح أنه "يعني فقط بقاء الكاظمي و د. برهم وكلاهما منتهي الولاية، وبقاء الحكومة لكن بدون رقابة برلمانية".