امتداد تؤشر "مشكلة" المستقلين

شفق نيوز / أكدت حركة "امتداد" النيابية المنبثقة من حراك تشرين، يوم السبت، امتلاك المستقلين فرصة لتكوين تحالف كبير بعيداً عن الأحزاب، وزيادة تأثيرهم داخل مجلس النواب العراقي.

وقال المتحدث باسم الحركة منار العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إن "المستقلين يملكون فرصة كبيرة لتكوين تحالف عابر لكل الخلافات، يكون هدفه تكوين كتلة بعيدة عن الأحزاب، وزيادة تأثيرهم داخل مجلس النواب، ولعبهم لدور المعارضة الحقيقية".

وأضاف العبيدي، أن "كل من يقول المستقلون أصبحوا تحت خيمة الأحزاب لا يفقه من السياسة شيء"، مشيرا في ذات الوقت الى أن "مشكلة المستقلين تكمن في غياب الرؤية والقيادة".

ويأتي ذلك في أعقاب جلسة برلمانية استثنائية، عقدها المجلس النيابي برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 202 نائب، شهدت أداء 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية وبينهم العديد من الشخصيات المستقلة، بدلاً عن نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا منصف حزيران الجاري، استجابة لدعوة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.