امتداد تنفي الاتفاق لعقد جلسة البرلمان والفتلاوي تحث على "الالتئام"

شفق نيوز/ نفت كتلة امتداد النيابية، يوم الإثنين، وجود اتفاق سياسي لعقد جلسة البرلمان المقبلة، في وقت حثت فيه رئيسة كتلة إرادة حنان الفتلاوي على "التئام" البرلمان.

وقال رئيس كتلة امتداد النيابية حيدر السلامي لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تتحدث عن اتفاق سياسي بين رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية على استئناف الجلسات غير صحيحة"، مؤكداً "لا يوجد أي اتفاق بشأن تحديد موعد لعقد الجلسة".

وأضاف "أنني كرئيس كتلة نيابية لم أبلغ رسميا من هيئة رئاسة مجلس النواب بشأن تحديد موعد محدد للإستئناف وعقد جلسات البرلمان".

من جانبها قالت رئيسة حركة إرادة حنان الفتلاوي، في تغريدة، "بعد أن أكدت المحكمة الاتحادية بقرارها الأخير مقصرية مجلس النواب بعدم قيامه بواجباته .. وبعد أن انتهت الزيارة الاربعينية أصبح لزاماً على مجلس النواب العودة لإنعقاد جلساته للقيام بواجباته الدستورية ووضع الكتل السياسية أمام الأمر الواقع سواء وافقوا أم لم يوافقوا.. فمصالح الناس أهم".

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح السوداني لمنصب رئيس الحكومة الاتحادية المقبلة، وانسحابهم منه بأمر من زعيمهم بعد اصطدام مسلح مع القوات الامنية وعناصر من الفصائل المسلحة.