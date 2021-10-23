"امتداد" تقول انها أحبطت محاولتيّ فساد مالي في ذي قار

شفق نيوز/ كشف المرشح الفائز عن حركة "امتداد" التشرينية في ذي قار، فلاح الزيدي، اليوم السبت، عن تفاصيل إحباط عملية فساد كبرى داخل اروقة مديرية بلدية الشطرة شمالي المحافظة، في أول نشاط رقابي للحركة الناشئة.

وقال الزيدي لوكالة شفق نيوز، إن "عملية الفساد التي تم إحباطها في اللحظات الأخيرة قبل محاولة تغيير الكشوفات الفنية داخل مديرية بلدية الشطرة، وتضمنت نصب اكواخ واعمدة إنارة في حدائق وشوارع قضاء الشطرة".

وبين أن "احباط العملية جرى بالتعاون مع المتظاهرين حيث تم منع دخول أي مسؤول لمبنى البلدية بعد كشف ملف الفساد لحين وصول لجان التحقيق من قبل المحافظة".

وأضاف، أن "مبلغ ملفيّ نصب الأكواخ، ونصب أعمدة الإنارة، يصل لقرابة نصف المليار دينار عراقي وتم التعاقد عليه وصرف المبلغ خلال نصف يوم فقط، حيث بلغ سعر الكوخ الواحد سبعة ملايين دينار، وسعر عمود الانارة الواحد ثلاثة ملايين دينار".

وتابع الزيدي "تم سحب جميع الأوراق الخاصة بالمشروعين من البلدية والاحتفاظ بنسخة طبق الأصل منهما، وكذلك سحب يد مدير بلدية الشطرة ومديرة الحسابات، لحين اكمال اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل المحافظ أعمالها".

ووجه الزيدي أصابع الاتهام الى "مدير بلديات ذي قار المشرف الاعلى على بلدية الشطرة بالوقوف خلف هذا الأمر وتواطئه مع إحدى الجهات وقيامه بصرف هذا المبلغ الكبير وتسببه بهدر المال العام بالمشروعين".

وأكد أن "الأمر لن يقف عند هذا الحد بل سيتابع الملفين لحين اخذ المتسبب به الجزاء العادل، فيما توعد الفاسدين في قضاء الشطرة بملاحقتهم خلال الفترة المقبلة".