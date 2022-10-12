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"امتداد" تعلن مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-10-12T14:31:00+0000
"امتداد" تعلن مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شقق نيوز/ أعلنت حركة امتداد، يوم الأربعاء، مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها غداً الخميس.

وقالت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد أن بانت ملامح الاتفاقات والتوافقات لتشكيل الحكومة القادمة بنفس اسلوب التجارب السابقة، تعلن حركة امتداد مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

واضافت، "سيتم إعلان الأسباب في مؤتمر صحفي مفصل حال انعقاد الجلسة".

وأعلن مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، عن 33 إسماً مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية في البلاد، وذلك عقب تحديده جلسة يوم غد الخميس لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في ظل احتدام الخلافات على هذا المنصب من قبل الحزبين الكورديين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني).

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