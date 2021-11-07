امتداد تعلق على محاولة اغتيال الكاظمي: القوات الامنية لا تستطيع الحفاظ على "هيبة الدولة"

شفق نيوز/ علق الفائز عن حركة امتداد الذي يمثل محافظة النجف في البرلمان العراقي المقبل حميد عباس الشبلاوي اليوم الأحد، عن تعرض رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال، معتبرا أن التعدي على رئيس الوزراء، تعد على هيبة الدولة.

وقال الشبلاوي لوكالة شفق نيوز؛ إن "الشعب العراقي يفقد الأمان والاستقرار وان الأجهزة الأمنية لا تستطيع الحفاظ على هيبة الدولة". وأضاف أن "التعدي على شخص رئيس الوزراء هو تعدٍ على هيبة الدولة وهذا الأمر مرفوض".

وبشأن التحالفات السياسية قال الشبلاوي؛ إن "التحالفات السياسية لا تعني لنا شيئا، سواء مع الكتل القديمة أو الكتل التي تحاول تشكيل الحكومة".

وبين أن "حركة امتداد سيكون لها قرار قريباً، وانها متوجهة صوب المعارضة داخل قبة البرلمان".

ومن ناحية احداث يوم أمس وتأثيرها على تشكيل الحكومة أكد الشبلاوي أن "الحكومة ماضية في تشكيلها بعد مصادقة المحكمة الاتحادية وان الكتل المنبثقة حديثا ترفض كل مؤامرة ضد الشعب العراقي".

وحازت حركة امتداد المنبثقة من حراك تشرين على 9 مقاعد برلمانية بعد خوضها الانتخابات في تشرين الماضي.