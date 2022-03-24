"امتداد" تضع خيارات "مفتوحة" لجلسة اختيار رئيس العراق

شفق نيوز/ وضعت كتلة "امتداد" البرلمانية، اليوم الخميس، خيارات "مفتوحة" لجلسة البرلمان المقررة السبت المقبل والمخصصة لاختيار رئيس جمهورية العراق.

وقالت الحركة، في بيان مقتضب، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "لا تزال كل الخيارات مفتوحة بالنسبة لجلسة يوم السبت"، مشددة على أن "مصالح جماهيرنا هي الهدف الأسمى".

وأمس الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلان التحالف الثلاثي الكتلة الاكبر ومرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء: "انجاز فريد ومهم"، وحذر بأنه "لن يقف مكتوف الايدي".

لكن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أبدى "تحدياً" ازاء ذلك بالقول "من المستحيل ان يجمع الطرف الاخر 220 نائباً" لاعلان الكتلة الاكبر