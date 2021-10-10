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"امتداد" تتوقع الفوز بخمسة مقاعد وسط احتفالات بذي قار

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T18:04:31+0000
"امتداد" تتوقع الفوز بخمسة مقاعد وسط احتفالات بذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر مطلع بحركة "امتداد" المنبثقة من احتجاجات تشرين، يوم الأحد، بأنها تتوقع الفوز بخمسة مقاعد في الانتخابات البرلمانية بمحافظة ذي قار، مشيرا إلى أن الحركة لم توجه أنصارها بالنزول إلى الشارع للاحتفال رغم حدوث ذلك بالفعل.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قيادة الحركة لم تدل بأي تصريح لأنصارها بشأن الانتخابات ونتائجها، كما أنها لم توجه إطلاقا أي خطاب لجماهيرها بالنزول إلى الشارع للاحتفال بالفوز الانتخابي".

وأضاف،  أن "الحركة حصلت حتى الآن في النتائج الأولية بانتخابات ذي قار على 5 مقاعد نيابية، فيما تتنافس على مقعد الكوتا مع مرشحة من الكتلة الصدرية في الدائرة الأولى ".

وأكد مصدر مطلع في مكتب مفوضية انتخابات ذي قار، بوقت سابق من يوم الأحد، لوكالة شفق نيوز، أن "الأرقام تشير إلى أن نسبة المشاركة في ذي قار تراوحت بين 40 و41 %".

وأضاف المصدر، أن "المنافسة شرسة بين قائمتي (حركة امتداد التشرينية والكتلة الصدرية) على الصدارة في غالبية دوائر المحافظة الانتخابية".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، إغلاق جميع محطات الاقتراع العام في عموم العراق.

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