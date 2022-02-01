"امتداد" تتلقى ضربة أخرى خلال ساعات.. مرشحة عن الحركة تنضم لـ"نادي المستقيلين"

شفق نيوز/ أعلنت عضو ومرشحة حركة "امتداد" بانتخابات مجلس النواب، آلاء الياسري، مساء اليوم الثلاثاء، استقالتها من الحركة بسبب من "باع وطنه وضميره".

وقالت الياسري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "اني عضو ومرشحة حركة (امتداد) سابقا، اعلن انسحابي من حركة امتداد".

واضافت "ومقدما اعلن لكل من سيتهم الاء الياسري كما اتهم زملائي الاحرار الثوار، بأني لا احتاج لمنصب لا في الحركة ولا خارج الحركة، والاء الياسري ستظل ثائرة حرة تسعى لتحقيق الاهداف التي استشهد عليها ثوار تشرين، واهمها القضاء على المحاصصة المقيتة ومحاربة الفساد وفضح من باع وطنه وضميره من اجل المال".

وتابعت "كما ادعو جميع حركات تشرين ان تحافظ على مبادئ الثورة ولا تبيع دماء الشهداء الطاهرة مقابل مال او منصب او مكسب سياسي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت أحد مؤسسي حركة "امتداد"، فاطمة العيساوي، استقالتها من الحركة احتجاجاً "الانجرار وراء المطامع السياسية".

وقالت العيساوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أنا أحد مؤسسي (امتداد) أعلن استقالتي من الحركة متمنية لهم الثبات على المبدأ".

وأضافت "إذ نحرص ونوصي ان تلتزم جميع الحراكات السياسية المدنية بالثوابت الوطنية والبرامج السياسية التي وعدت بها جمهورها وعدم الانحراف والانجرار خلف المطامع السياسية وغيرها".

وتعرضت حركة "امتداد" لهزة عنيفة مؤخراً حيث استقال ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للحركة احتجاجاً على تصويت رئيس الحركة علاء الركابي وستة نواب آخرين لصالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في أول جلسة للبرلمان عقدت وتم خلال انتخاب هيئة رئاسة المجلس، وهو ما اعتبروه انحرافاِ على الأهداف الاساسية التي تأسست بموجبها الحركة وهي عدم السماح للطبقة السياسية الحاكمة بالاستمرار في مناصبهم.

وتحصلت حركة امتداد على تسعة مقاعد في البرلمان العراقي، وأغلب نوابها من الناشطين في ساحات الاحتجاج.