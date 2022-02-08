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الإيزيديون يطالبون بمنصب "مقرر البرلمان"

Category: سیاسة

Date: 2022-02-08T06:46:35+0000
الإيزيديون يطالبون بمنصب "مقرر البرلمان"

شفق نيوز/ طالب المكون الديني الايزيدي، اليوم الثلاثاء، بمنح المقعد الشاغر لمقرر مجلس النواب الى المكون الديني الايزيدي.

وقال ممثل المكون الايزيدي في مجلس النواب النائب محما خليل علي آغا، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بما انه تم منح منصب مقرر مجلس النواب على أساس مكون ديني (الاخوة المسيحيين)، فنطالب بمنح المقعد الشاغر الآخر لمقرر مجلس النواب للمكون الديني الايزيدي".

وأضاف، ان "منح هذا المقعد الى المكون الديني الايزيدي، سيكون تضامنا مع مظلومية الايزيديين، ومنكوبيتهم وتكريما لضحاياهم".

وقررت رئاسة البرلمان أمس الاثنين، اختيار النائب بيدء خضر مقررا لمجلس النواب العراقي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان رئاسة المجلس قررت اختيار النائب بيدء خضر عن كتلة بابليون (مسيحية) كمقرر للبرلمان، فيما سيتم اختيار نائب آخر كمقرر ايضا للمجلس.

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