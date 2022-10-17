الإيزيديون يطالبون بمقعد وزاري في الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ طالب النائب عن المكون الايزيدي شريف سليمان، يوم الاثنين، بإنصاف الايزيديين في التشكيلة الحكومية الجديدة ومنحهم حقيبة وزارية.

وقال سليمان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "يجب إنصاف المكون الايزيدي من قبل رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ومنح المكون مقعداً وزارياً في حكومته".

وأضاف، أن "المكون الايزيدي تعرض لابادة جماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي والى يومنا هذا يعيش معظم الإيزيديين في مخيمات النزوح".

وأشار إلى أن "المكون الايزيدي من المكونات الدينية الأساسية في البلاد لذاك نطالب القوى السياسية بمنح المكون حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة على غرار حكومتي علاوي والمالكي".