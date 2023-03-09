الإيزيديون يطالبون بخمسة مقاعد "كوتا" في البرلمان العراقي

شفق نيوز/ اعتبر رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية شريف سليمان، يوم الخميس، أن تخصيص مقعد واحد للمكون الإيزيدي ضمن نظام الكوتا في البرلمان العراقي لا يتناسب وحجم التعداد السكاني للمكون في البلاد والذي يتجاوز 600 الف نسمة، داعيا في الوقت ذاته إلى رفع عدد المقاعد ضمن هذا النظام خمسة تتوزع لأبناء المكون في محافظتي نينوى ودهوك.

وقال سليمان وهو نائب عن الإيزيديين خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الدورات المتعاقبة لمجلس النواب العراقي والى الان تم الحاق الظلم والغبن بالمكون الديني الايزيدي من حيث عدم منحه لعدد من المقاعد حسب نظام الكوتا تتناسب مع الكثافة السكانية لابنائه حيث منح ويمنح الايزيديين مقعد كوتا واحدا في مجلس النواب رغم ان الكثافة السكانية لابنائه في العراق هي اكثر من 600 الف نسمة حسب بيانات البطاقات التموينية المعمول بها.

وأضاف أن تخصيص مقعد كوتا واحد للإيزيديين يتنافى مع الدستور، مطالبا مجلس النواب العراقي والاحزاب والكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية و"الخيرين مساندة اخوانهم الايزيديين ومنحهم لمقاعد كوتا تتناسب مع الكثافة السكانية لابنائه وبواقع (4 مقاعد في محافظة نينوى ومقعد واحد 1 في محافظة دهوك) في قانون انتخابات مجلس النواب الذي هو في قيد التعديل والتشريع وانسجاما مع قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بهذا الصدد والمرقمة 11 اتحادية لسنة 2010 وإقرار 43 اتحادية لسنة 2021 والتي تقر بمضمونها على ضرورة زيادة اعداد مقاعد الكوتا لهذا المكون، مؤكدا أن هذه القرارات باتة و ملزمة.