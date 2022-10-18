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الأول منذ 17 عاماً.. تقرير "خيانة الأمانة" أمام القضاء العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-10-18T16:09:39+0000
الأول منذ 17 عاماً.. تقرير "خيانة الأمانة" أمام القضاء العراقي

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، يوم الثلاثاء، رفع تقرير الى الحكومة عن "خيانة الأمانة" قال هو الأول منذ 17 عاماً.

وأضاف عبد الجبار في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الثقافة والمتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "تقرير الكشف عن خيانة الأمانة تضمن 400 صفحة وتم إرساله إلى القضاء"، موضحا ان "التقرير الذي رفعته الحكومة بشأن خيانة الأمانة هو الأول منذ 17 عاماً".

وتابع، "تم إعفاء مدير عام الضرائب وملاكات أخرى على خلفية قضية الأمانات الضريبية". ولفت الى ان "التقرير المتعلق بقضية حسابات الامانات الضريبية ارسل الى القضاء".

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، إن "الحكومة الحالية هي التي كشفت قضية الفساد الكبرى في دائرة الضريبة"، مشيراً الى ان "القضاء بدأ التحقيقات في قضية حسابات الامانات وسننتظر نتائج التحقيقي".

واكد ان "قضية الفساد الكبرى في هيئة الضرائب بعهدة القضاء حالياً". وفيما يتعلق بقانون الأمن الغذائي، قال ناظم، إن "المبالغ المخصصة لمكتب رئيس الوزراء لم تصرف اطلاقا وسترحل الى الحكومة المقبلة"، مشيرا الى ان "تلك المبالغ تتعلق بتعويضات الشهداء والجرحى".

وتابع ان "المبلغ لم يخصص لأثاث مكتب رئيس الوزراء بل تعويضات للشهداء والجرحى ودعم للحدود العراقية".

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