الأولى منذ 40 عاماً.. العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم أمني شاملة

شفق نيوز / وقعت وزارة الداخلية العراقية، ونظيرتها السعودية، يوم الأحد، توقيع مذكرة تفاهم هي الأولى من نوعها منذ العام 1983، لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وقع مذكرة التفاهم، مع نظيره السعودي عبد العزيز بن سعود".

وبحسب البيان، رحب الوزير السعودي، بالشمري والوفد المرافق له ونقل لهم تحيات وسلام الملك السعودي وولي العهد، بينما نقل الوزير العراقي، تحيات وسلام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وحضر توقيع المذكرة من الجانب السعودي، نائب وزير الداخلية ناصر عبد العزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية هشام عبد الرحمن الفالح ووكيل الوزارة للشؤون الأمنية محمد مهنا المهنا، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي، والسفير السعودي لدى العراق عبد العزيز بن خالد الشمري، ومدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني، ومدير مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم، ومدير الإدارة العام والتعاون الدولي أحمد بن سليمان.

وشملت المذكرة الموقعة بين الجانبين العراقي والسعودي، جميع أشكال التعاون الأمني وتبادل الرؤى وتفعيل العمل الأمني المشترك لما يضمن المزيد من الأمن للبلدين، بحسب البيان.