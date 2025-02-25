الأولى في الإدارة الجديدة.. معاون محافظ كركوك يستقيل من منصبه
شفق نيوز/ أعلن معاون محافظ كركوك للشؤون
الإدارية والمالية جعفر عباس البياتي، مساء اليوم الثلاثاء، عن استقالته من
منصبه، معللاً السببب بأن وجوده في المنصب "لا يخدم مصالح أهالي
المحافظة".
وقال البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز
"أعلن إلى أبناء شعب كركوك وبالأخص الشعب التركماني، عن تقديم استقالتي من
منصب معاون المحافظ للشؤون الإدارية والمالية، وذلك لقناعتي التامة بأن
استمراري مع الإدارة الحالية لا يخدم مصالح شعب كركوك بالشكل العادل
والمنصف".
وأضاف: "لقد قبلت هذا المنصب على أمل
الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الاتحادية والقوات الامنية بتطهير
المحافظة من تنظيم داعش وفرض القانون، وأن أتمكن من خدمة أبناء كركوك بكل
أطيافهم، إلا أنني وجدت نفسي في بيئة لا تتماشى مع قناعاتي ومبادئي، حيث تغيب
المصلحة العامة لصالح حسابات أخرى لا تخدم المواطن ولا تلبي تطلعاته".
وتابع "أنا لم ولن أفضّل المنصب على
مصلحة أبناء كركوك وخصوصاً الشعب التركماني الأصيل، واخترت أن أقف مع شعبي
مهما كان الثمن".