الأولى في الإدارة الجديدة.. معاون محافظ كركوك يستقيل من منصبه

شفق نيوز/ أعلن معاون محافظ كركوك للشؤون الإدارية والمالية جعفر عباس البياتي، مساء اليوم الثلاثاء، عن استقالته من منصبه، معللاً السببب بأن وجوده في المنصب "لا يخدم مصالح أهالي المحافظة".

وقال البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "أعلن إلى أبناء شعب كركوك وبالأخص الشعب التركماني، عن تقديم استقالتي من منصب معاون المحافظ للشؤون الإدارية والمالية، وذلك لقناعتي التامة بأن استمراري مع الإدارة الحالية لا يخدم مصالح شعب كركوك بالشكل العادل والمنصف".

وأضاف: "لقد قبلت هذا المنصب على أمل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الحكومة الاتحادية والقوات الامنية بتطهير المحافظة من تنظيم داعش وفرض القانون، وأن أتمكن من خدمة أبناء كركوك بكل أطيافهم، إلا أنني وجدت نفسي في بيئة لا تتماشى مع قناعاتي ومبادئي، حيث تغيب المصلحة العامة لصالح حسابات أخرى لا تخدم المواطن ولا تلبي تطلعاته".

وتابع "أنا لم ولن أفضّل المنصب على مصلحة أبناء كركوك وخصوصاً الشعب التركماني الأصيل، واخترت أن أقف مع شعبي مهما كان الثمن".