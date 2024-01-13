الأولى انتهت بتقدم مرشح الحلبوسي.. مجلس النواب يلجأ لجولة ثانية لاختيار رئيسه

شفق نيوز/ انتهت الجولة الأولى من التصويت على رئيس مجلس النواب الجديد، يوم السبت، بتقدم مرشح الحلبوسي، شعلان الكريم بـ152 صوتاً بانتظار الجولة الثانية مساء اليوم.

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجولة الأولى لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، وبعد انتهاء العد والفرز، فاز بها شعلان الكريم، مرشح حزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي حاصلاً على 152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً"

وأضافت أن باقي المرشحين لشغل منصب رئيس مجلس النواب هم النائب محمود المشهداني بـ(48 صوت)، والنائب عامر عبدالجبار بـ(6 اصوات)، والنائب طلال الزوبعي بـ(صوت واحد)"، مبينة أن "الأوراق الباطلة كانت عشرة".

وبيّنت أن الجولة الثانية لحسم الفائز بمنصب الرئيس ستكون في الساعة الثامنة من ليلة اليوم السبت

وبدأ مجلس النواب، يوم السبت، عملية العد والفرز لانتخاب رئيس للمجلس، بديل عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عملية العد والفرز لانتخابات رئيس مجلس النواب العراقي، بدأت قبل قليل، مبيناً أن عدد النواب المشاركين بالتصويت بلغ 314 نائبا.

ولفت المراسل إلى أن عدد النواب ازداد تباعاً أثناء عقد الجلسة، في حين لفت إلى أن عدد النواب الغائبين جلسة انتخاب رئيس المجلس بلغ 15 نائباً.

وكان محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالنيابة، قد افتتح في وقت سابق من اليوم السبت، الجلسة الأولى للفصل التشريعي الحالي والخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب بدلا من المبعد محمد الحلبوسي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان المندلاوي افتتح الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني بعدد الحضور لـ260 نائبا.

وكان النائب عن كتلة "تقدم" النيابية فهد الراشد قد اكد، يوم الجمعة، أن المرشح الوحيد من كتلته لشغل منصب رئيس مجلس النواب هو شعلان الكريم.

وقال الراشد لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة السبت مخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب بديلاً عن محمد الحلبوسي، وأن هناك أكثر من مرشح لشغل هذا المنصب، منهم النائب سالم العيساوي، ومحمود المشهداني، وشعلان الكريم و مرشحون آخرون".

وأضاف أن "المرشح الوحيد من حزب (تقدم) هو النائب شعلان الكريم، أما النائب سالم العيساوي فهو مرشح تحالف (السيادة)، ومحمود المشهداني مرشح تحالف (العزم)".

وأوضح الراشد أن "حزب (تقدم) أبلغ الإطار التنسيقي والكتل الكوردية بشكل رسمي بأن مرشحه الوحيد هو النائب شعلان الكريم".

وبلغ عدد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب خمسة نواب هم كل من: محمود المشهداني، سالم العيساوي، شعلان الكريم، طلال الزوبعي، وعامر عبد الجبار، فيما انسحب المرشح السادس عبد الرحيم الشمري قبيل انعقاد الجلسة.

وأول أمس الخميس، حددت رئاسة مجلس النواب موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان بديلاً عن الرئيس السابق محمد الحلبوسي.

وأصدرت الدائرة الإعلامية للبرلمان جدول أعمال ورد لوكالة شفق نيوز، تم فيه تحديد اليوم السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، موعداً لانتخاب رئيس مجلس النواب الجديد.

ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيساً جديداً له إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.