الآن.. بدء اجتماع الرئاسات الأربع لمناقشة تداعيات اعتقال "مصلح"

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع، يوم الخميس، ببدء اجتماع الرئاسات الاربع لمناقشة تداعيات اعتقال قيادي في الحشد الشعبي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ انه "الآن بدء اجتماعات الرئاسات الاربع لبحث تداعيات قضية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح وما جرى بعدها من توتر أمني في العاصمة بغداد والمنطقة الخضراء".

وشهدت العاصمة بغداد امس الاربعاء، توتراً بعد اعتقال قوة أمنية خاصة لقاسم مصلح القيادي في الحشد وفق مذكرة قضائية متعلقة بالارهاب، الأمر الذي اثار استياء قادة في الحشد الشعبي، تطور لانتشار آليات وعناصر من الحشد مدججة بالسلاح في داخل المنطقة الخضراء ومحيطها، وطوقوا بعض المقار الحكومية، دفعاً لإطلاق سراح مصلح.

غداة ذلك، أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي دعماً "قوياً" لإجراءات رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لفرض سيادة القانون في البلاد.

وتضاربت الأنباء بشأن إخلاء سبيل مصلح من قبل السلطات الأمنية العراقية، وتسليمه لأمن الحشد الشعبي.

وقاسم مصلح، كان يشغل منصب قائد "لواء الطفوف" في الحشد الشعبي، وتسلم عام 2017 منصب قائد عمليات الحشد في الأنبار.