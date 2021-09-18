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الأنبار.. مخاوف من "خروقات أمنية" تهدد الانتخابات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-18T18:10:56+0000
الأنبار.. مخاوف من "خروقات أمنية" تهدد الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ أفصح مدير مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة الأنبار غربي العراق نصرت اياد، يوم السبت، عن مخاوف من "خروقات أمنية" في يوم الانتخابات العراقية المقرر اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وقال اياد إنه "حسب جدول عمليات هيئة المفوضية العامة للإنتخابات، فإننا بدأنا ننهي الإستعدادات الأمنية عبر عقد مؤتمرات مع قيادات القوات الأمنية كافة في المحافظة وهناك تعاون كبير من القوات الأمنية بخصوص إجراء الإنتخابات".

وبين، أن "هنالك مخاوف من حدوث خروقات أمنية بيوم الاقتراع، لكن لا وجود لتهديد ملموس يمس بالعملية الإنتخابية حتى الآن، وستكون هناك ثلاثة أطواق أمنية جيش وشرطة وحماية منشآت، لتأمين عملية الإنتخابات".

واشار اياد، إلى أن "فيما يخص الإجراءات الصحية، تم تزويدنا بالمعقمات والكمامات وستوزع على مراكز الإقتراع، قبل يوم الإنتخابات، للحد من عدد الإصابات خلال فترة الإنتخابات".

ولفت، بالقول الى إن "الإنتخابات هي عملية ديمقراطية ودستورية، وحق لجميع المواطنين، لذا إلى هذه اللحظة لم يتم إعلامنا بمنع الناخب الذي لا يحمل كارت اللقاح من الإنتخابات ولا يحق للمفوضية منع أحد من التصويت، لكن ستكون هناك إجراءات عامة كالكمامات والمعقمات التي ستتواجد داخل مراكز الإقتراض إضافة إلى إجراء التباعد الإجتماعي".

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